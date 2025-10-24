Военен дрон се разби в Полша

Полски военен тренировъчен дрон се разби в Иновроцлав, Куявско-Поморско войводство, в централна Полша, поради загуба на комуникация, съобщава TVP World.

A military training drone from Poland's state-owned defense group came down in the central city of Inowrocław, with no injuries reported. pic.twitter.com/jdIFvDOwev — TVP World (@TVPWorld_com) October 24, 2025

"Загубата на комуникация е причината за катастрофата на дрона в Иновроцлав“, отбелязва медията.

Според наличната информация дронът е повредил превозно средство на Полската поща.

"Полската поща ще реши дали да предяви иск за обезщетение съгласно Гражданския кодекс, тъй като операторът, извършващ полета, е бил застрахован срещу загуба на комуникация с устройството, което се е случило вчера“, каза пред RMF24 майор Доминик Майк от Военната полиция в Бидгошч.

Ден преди това Полската група за въоръжение (PGZ) съобщи за катастрофата на безпилотен летателен апарат от Военен самолетен завод № 2 на гражданска територия. При инцидента няма пострадали. Дронът е бил тренировъчен. Представители на Военен самолетен завод № 2 и военната жандармерия разследват причината и обстоятелствата около инцидента. Бившият заместник-министър на националната отбрана Бартош Ковнацки заяви, че това е вторият подобен инцидент.