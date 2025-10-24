Белгия предприема мерки за безопасността на Ф-35 срещу въздушни атаки

Белгийските власти признаха, че наскоро доставените изтребители Ф-35 не са достатъчно защитени срещу удари от дронове, съобщават местни медии. Страната планира да разполага с общо 45 изтребителя от пето поколение в следващите години, като за тях са подготвени две военновъздушни бази.

Според експертите, няколко пъти през последните години дронове са навлизали над военни бази на НАТО, без досега да има достатъчно ефективни средства за противодействие. Те подчертават, че е по-разумно да се инвестират ресурси в системи за възпиране на дронове, отколкото да се укрепват отделни обекти.

Някои съюзници, вече разполагащи с Ф-35, са изградили защитни бункери или подземни съоръжения за съхранение на изтребителите. Израелският опит показва, че при тревога е по-безопасно самолетите да бъдат издигнати във въздуха, тъй като на земята са най-уязвими.

Белгия е инвестирала около 650 милиона евро в подготовката на военните бази за Ф-35, включително изграждане на нови съоръжения и симулатори на обща площ от 50 декара. Въпреки това липсват хангари, способни да издържат на директен въздушен удар, което остава сериозен риск за новите изтребители.