В подкрепа на Украйна: Започна срещата на „Коалицията на желаещите“

В британската столица Лондон започна срещата на върха на „Коалицията на желаещите“, обединяваща над 30 държави, подкрепящи Украйна. Сред участниците е и украинският президент Володимир Зеленски, чиято програма е изключително натоварена.

Денят за Зеленски започна със среща с крал Чарлз III в замъка Уиндзор, след което украинският президент пристигна в Даунинг стрийт 10, където бе посрещнат с червен килим и топла прегръдка от британския премиер Киър Стармър.

Стармър потвърди „непоколебимата подкрепа“ на Обединеното кралство за Украйна и обяви, че ще настоява за разширяване на доставките на далекобойни оръжия за Киев.

От своя страна Зеленски изрази благодарност към краля, правителството и британския народ, подчертавайки, че „Владимир Путин не показва желание да спре войната“ и че „Русия се стреми да предизвика хуманитарна катастрофа в Украйна през зимата“.

По-късно украинският лидер се срещна и с новата външна министърка на Великобритания

Паралелно със срещите на Зеленски, британският премиер Киър Стармър посрещаше пристигащите лидеривъв „Форин офис“. Разговорите протичат в хибриден формат – присъствено и онлайн.

В Лондон присъстват генералният секретар на НАТО Марк Рюте, премиерите на Нидерландия и Дания – Дик Схоф и Мете Фредериксен, докато френският президент Еманюел Макрон и други лидери участват чрез видеовръзка.

Основните теми на форума са военната и хуманитарна подкрепа за Украйна, подготовката за зимата и координацията на съюзниците в рамките на НАТО и ЕС.