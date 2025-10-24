Виктор Орбан: Унгария търси начини да заобиколи санкциите на САЩ срещу руския петрол

Унгарският премиер Виктор Орбан обяви, че Будапеща проучва варианти за „заобикаляне“ на американските санкции срещу руските петролни и газови компании, съобщи Ройтерс. В интервю за държавното радио Kossuth Radio Орбан потвърди, че е провел няколко срещи с ръководството на енергийната компания MOL, като целта е да се намерят решения за продължаване на доставките въпреки ограниченията.

Изявлението идва след решението на президента на САЩ Доналд Тръмп да наложи санкции срещу руските корпорации „Лукойл“ и „Роснефт“ – първите подобни мерки откакто Тръмп пое поста. Орбан, дългогодишен съюзник на американския лидер, подчерта, че „битката още не е приключила“ и че Унгария ще защити правото си да купува руски петрол и газ.

Премиерът аргументира позицията на страната си с географското ѝ положение, което я лишава от достъп до море, и предупреди, че евентуално прекъсване на руските тръбопроводи би било „катастрофа за потребителите“. Междувременно други страни от ЕС постепенно спряха да внасят руски енергийни ресурси след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през зимата на 2022 г.

Ден преди това, по време на отбелязването на 69-годишнината от унгарския антикомунистически бунт, Орбан призова за „бунт“ срещу „империята на Брюксел“. В речта си на площад „Кошут“ в Будапеща той обвини европейските институции, че „налагат подчинение“ и заяви, че Унгария стои „на пътя на подстрекателите на войната в Брюксел“. Премиерът допълни, че страната му няма да предоставя пари, оръжия или животи за Украйна, и че вместо пълноправно членство в ЕС, с Киев трябва да се изградят „специални отношения“.