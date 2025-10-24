След 17 години пауза: Хърватия връща казармата

Хърватският парламент одобри въвеждането на задължителна военна служба за младите мъже – мярка, която има за цел да засили отбранителната готовност на страната на фона на нарастващите глобални заплахи и войната в Украйна, съобщават хърватски медии.

Наборната служба беше отменена през 2008 г., година преди Хърватия да се присъедини към НАТО, в стремеж армията да се професионализира. Сега обаче правителството смята, че международната нестабилност изисква възстановяване на базовото военно обучение.

„Светът се променя и виждаме нарастващи заплахи, на които трябва да реагираме решително и организирано“, заяви министърът на отбраната Иван Анушич от управляващата партия HDZ. „Във времена на несигурност защитата на родината е основен приоритет“, подчерта той.

Според новите промени около 18 000 мъже годишно, навършили 18 години, ще преминават двумесечно базово обучение, като програмата се очаква да започне през 2026 г. Жените няма да бъдат задължавани да служат, но ще могат да се включат доброволно.

За хората с възражения по съвест се предвижда гражданска служба с продължителност три до четири месеца – например в спасителни екипи или хуманитарни организации.

Военнослужещите ще получават 1100 евро месечно възнаграждение, докато размерът на заплащането за гражданска служба все още се обсъжда. Завършилите обучение ще имат предимство при кандидатстване за работа в държавни и обществени институции.

Промените бяха приети след гласуване в парламента – 84 депутати подкрепиха измененията в Закона за отбраната, а 110 гласуваха за новите текстове в Закона за въоръжените сили.

Опозицията от левицата обаче остро критикува закона, като заяви, че той дискриминира жените и гражданските участници, които няма да получават равни възможности и възнаграждение.

Хърватия, с население от 3,8 милиона души, е член на НАТО и Европейския съюз, и според властите този ход ще я доближи до политиките на редица европейски държави, които вече възстановиха военната подготовка като ключов елемент от националната сигурност.