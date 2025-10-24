Първа доживотна присъда за жена във Франция

Жена, изнасилила и убила 12-годишната Лола Давие в Париж, беше осъдена на рядка доживотна присъда, съобщава Би Би Си. 27-годишната Дабия Бенкиред трябва да прекара поне 30 години в затвора, след като съдебен състав и жури решиха да наложат най-тежкото наказание във Франция. Това е изключително рядко решение и прави Бенкиред първата жена в страната, получила доживотна присъда.

Сред малкото случаи на подобни присъди във Франция са серийният убиец и изнасилвач Мишел Фурнире и джихадистът Салах Абдеслам, участвал в атентатите в Париж през 2015 г., при които загинаха 130 души.

Лола Давие беше убита през октомври 2022 г. Тялото ѝ беше намерено в пластмасова кутия за съхранение в двора на сградата, в която живееше в североизточен Париж. Бенкиред е алжирска имигрантка, на която е било наредено да напусне Франция. Случаят предизвика силен обществен и политически интерес, като десни и крайнодесни политици се заеха с него.

Майката на Лола, Делфин Давие, и брат ѝ Тибо присъстваха на съдебното заседание, за да чуят присъдата. Бащата на Лола, Йохан Давие, почина през 2024 г. на 49-годишна възраст.

Прокурорът по делото настояваше за най-тежката възможна присъда. Психиатрични експерти установиха, че Бенкиред има „психопатични“ черти, но е вменяема. Пред съда прокурорът отбеляза: „Не се заблуждавайте – няма лекарство, което да промени фундаментално личността на г-жа Бенкиред. Когато няма болест, няма лечение.“

Преди съдебните заседатели да започнат обсъжданията си, Бенкиред се обърна към съда с думите: „Моля за прошка. Това, което направих, е ужасно.“