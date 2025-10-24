Унгарският външен министър Петер Сиярто: Федералисти искат да изградят Съединени европейски щати

“Брюксел иска да приемем голям брой мигранти. Брюксел иска да позволим на ЛГБТ организации да се разпространят навсякъде, в училищата и детските градини”, каза Сиярто пред The Аmerican Сonservative

Залог на изборите: национално правителство или марионетно правителство

“Брюксел се опитва да прекрачи границите на държавите-членки от много дълго време, това е основният дебат в Европейския съюз. Войната и предизвикателствата около нас правят този дебат още по-зрелищен. Този дебат е между федералистите и суверенистите. Федералистите искат да изградят Съединените европейски щати. Те искат Европейският съюз да бъде интеграция. Ние не искаме това. Искаме Европейският съюз да бъде силна интеграция на суверенни държави, на които е позволено и са готови да се придържат към своите национални особености.”

Това заяви унгарският външен министър Петер Сиярто в интервю за The American Conservative на въпрос “Независимо от изборите в Унгария, тенденциите в Европа са към консолидация на ЕС. Кой е най-лошият сценарий пред Унгария според вашите изчисления?”

“Ние не сме готови да се откажем от нашата култура, нашия суверенитет, нашата религия, нашата история, нашето наследство. Не, ние не се опитваме да се откажем от това. Искаме да останем унгарци в Европа. Договорът за Европейския съюз казва, че по отношение на разширяването на Европейския съюз е необходимо единодушие. Ако това бъде преодоляно, това е явно нарушение и регламент на европейския договор. Брюксел или либералите в Европа са готови да нарушат договора? Не че са готови. Те вече го правят.”, каза ощ Сиярто.

Той даде за пример когато забраната за внос на руски петрол и газ била взета като решение, това било явно нарушение на договора на Европейския съюз. “Защо? Защото това е санкция по съдържание, а санкциите могат да се вземат само с единодушие. Следователно те са я поставили във фалшива рамка на търговията. Що се отнася до търговските мерки, е необходимо квалифицирано мнозинство от гласовете. Но това не е търговска мярка по съдържание. Това е санкция. Така че с това те сериозно нарушиха договора на ЕС. Така че не само че са готови да го направят, но и постоянно го правят и съм почти сигурен, че ще се опитат да надминат държавите членки и по отношение на разширяването”, заяви още той в интервюто. И добави: „ Що се отнася до изборите и най-лошия и най-добрия сценарий: Да, очевидно е какво е заложено на карта. Залогът е суверенитетът на страната. Защо? Защото, докато имаме национално правителство, патриотично правителство, можем да се защитим от атаките срещу нашия суверенитет. Какви са тези атаки? Например, Брюксел иска да приемем голям брой мигранти. Брюксел иска да позволим на ЛГБТ организации да се разпространят навсякъде, в училищата и детските градини. Те искат да бъдем въвлечени във войната. Така че искат да ни отнемат суверенитета.

Националното правителство досега успяваше да отхвърли това. Не сме били въвлечени във войната. Не позволяваме на мигранти, не позволяваме на ЛГБТ организации да влизат в училища и детски градини и така нататък. Няма война, няма миграция, няма глупости, свързани с пола. Успяхме да запазим това.” Според него ако марионетно правителство замени националното правителство, страната му ще бъде въвлечена във войната. “Мигранти ще влизат на територията на страната, а ЛГБТ организацията ще разпространява джендър идеология. Това е заложено на карта дали национално правителство или марионетно правителство, инструктирано от Брюксел, ще управлява страната. Брюксел силно подкрепя опозиционното движение. Те знаят, че ако опозицията дойде на власт, ще направят всичко, което им се нарежда от Брюксел. Така че залогът на изборите е ясен: национално правителство или марионетно правителство”, категоричен е унгарският външен министър.