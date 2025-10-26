Траен мир в Украйна е невъзможен, докато Путин е на власт, заяви Доналд Туск

Полският премиер Доналд Туск заяви, че не очаква траен мир в Украйна, докато руският президент Владимир Путин е на власт, предаде БТА.

Конфликтът заплашва да се превърне в "постоянна война завинаги", ако нещо драстично не се промени в Русия, обобщи Туск в публикувано днес интервю за британския вестник "Сънди таймс".

"Сега основният въпрос е колко жертви ще видим. Не се съмнявам, че Украйна ще оцелее като независима държава", каза още полският премиер.

По думите му Русия е изправена пред драматични икономически трудности, не на последно място заради новите санкции на САЩ срещу нейне петролни компании.

"Руснаците обаче имат голямо предимство пред Запада и Европа в частност. Те са готови да се бият... във военно време това е абсолютно решаващият въпрос", каза Туск.

Туск предупреди Великобритания да не се поддава на "сладката илюзия", че войната срещу Украйна е далеч. Русия може да достигне всяка европейска столица, включително Лондон, с балистични ракети с ядрени бойни глави.

Вече сме изложени на масирани атаки в киберпространството, добави полският министър-председател.