Зрелищно: Германия взриви АЕЦ пред очите на 30 хиляди души (ВИДЕО)

За събарянето на кулите са използвани 600 килограма експлозиви

Жителите на германския град Гундерминген в Бавария станаха свидетели на зрелищното взривяване на двете охладителни кули на местната атомна електроцентрала, която не работи от 4 години.

За събарянето на кулите са използвани 600 килограма експлозиви, поставени в 1800 дупки. Отломките ще бъдат използвани като строителен материал. Според експерти кулите никога не са били в контакт с радиоактивност по време на експлоатацията си.

Близо 30 000 души се събраха, за да наблюдават събитието. По време на демонстрацията се проведе и протест срещу окончателното спиране на ядрената енергия в Германия.

Страната постепенно започна да затваря ядрените си централи след катастрофата във Фукушима през 2011 г., като последните три реактора бяха окончателно изключени през 2023 г.

След ограничаването на ядрената енергетика Германия насочи усилия към възобновяеми източници, предимно вятърна и слънчева енергия. Политиките включват фиксирани тарифи за производителите, които се намаляват с около 5% годишно, и гарантирано плащане за 20 години.

През февруари 2025 г. правителството обяви инвестиция от 16 милиарда евро за изграждането на четири големи централи на природен газ, за да се гарантират стабилни доставки на електроенергия, особено в периоди на ниско производство от възобновяеми източници.

Въпреки усилията за преминаване към по-чиста енергия, Германия вероятно няма да достигне целта си за намаляване на емисиите на парникови газове с 65% до 2030 г., сочи доклад на берлинската агенция за климата.