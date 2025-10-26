Парижки съд бистри пoла на Бриджит Макрон

Започващият процес вече е световна новина, следят го с особен интерес в САЩ

Отъждествявали възрастовата разлика от 24 г. между нея и съпруга є с “педофилия”

В понеделник в Наказателния съд на Париж започва процес срещу десетима души - осем мъже и две жени, които са обвинени в “сексистки кибер-тормоз” на съпругата на президента на Франция Еманюел Макрон - Бриджит Макрон. Съдебната процедура стартира въз основа на подадена от тях жалба и три месеца след като в края на юли двамата са завели дело за клевета в Съединените щати - там от четири години обществеността е яростно атакувана от фалшива според семейството новина за предполагаема транссексуалност на половинката на държавния глава.

За прокуратурата край Сена подсъдимите, които са на възраст между 41 и 60 години, са заподозрени в множество “злонамерени коментари за пљла и сексуалността” на Бриджит Макрон и за отъждествяването на възрастовата разлика от 24 години между нея и съпруга є с “педофилия”. Според юристи при доказване на приписваното им деяния подсъдимите могат да бъдат наказани с до две години решетки и с глоби между 10 и 15 хиляди евро.

Информирайки за процеса с просторни коментари, напоителни разследвания и репортажи, в неделя големите френски вестници, радиа и телевизии подчертаха, че предстои съдебното дирене да стане световна новина, просто защото основната тема на очакваните скандални дебати ще бъде тази дали президентшата е жена или мъж. Като според медиите делото ще бъде следено с особен интерес в САЩ, където тръгналата някъде през 2020 - 2021 г. из Франция мълва, че Бриджит е всъщност нейния брат Жан Мишел, а не жена, бе раздухана като истина от популярната крайно дясна инфлуенсърка с няколко милиона последователи Кандис Оуенс. Тя пусна неотдавна поредица от видеоклипове, озаглавени “Да станеш Бриджит!”, които взривиха социалните мрежи и за известно време я направиха водещ подкастър Отвъд Океана.

Ако се вярва на вестниците в Париж, в началото на тази година Бриджит и Еманюел Макрон били поискали от Кандис Оуенс да изтрие от сайтовете си клеветническите материали, уронващи пред американците и пред света авторитета им. Също така я били заплашили, че ако не удовлетвори молбата им, ще я съдят, но трийсет и шест годишната цветнокожа инфлуенсърка отказала, след което на 25 юли тази година президентската двойка я дала под съд в щата Делауеър.

И там през следващата година е насрочен процес, на които според френските медии Бриджит и Еманюел Макрон били готови да свидетелстват, дори и с медицински заключения за пљла на президентшата, само и само да изтрият мръсотията от излетите по тях тонове информационна помия. За редица наблюдатели в Париж, Вашингтон и Ню Йорк Може би именно заради бъдещото дело започващото в понеделник съдебно дирене ще бъде следено с особен интерес от информационните гиганти на САЩ. Ами очакванията са то да бъде в голяма степен прелюдия към американския процес догодина, сочен от мнозина съдебни репортери Отвъд Океана като “най-големия скандал в Храма на Темида през 2026 г.”.

В публикуваните през последните дни дописки за парижкото съдебно дирене влиятелни вестници като “Льо Монд”, “Льо Фигаро”, “Льо Паризиен” и “Либерасион” изказаха предположението, че Бриджит и Еманюел Макрон може и да загубят започващото дело. Просто защото двамата вече са съдили за клевета първоизточниците на жестокия слух - блогерката Наташа Рей и медиума Амандин Роа, които на практика са подхранили злостните твърдения на сегашните подсъдими.

Рей и Роа са осъдени на първа инстанция, но обжалват и са оправдани през юли миналата година, след като съдиите преценяват, че осемнадесетте визирани от семейство Макрон и злепоставящи ги видео-материала били направени “добросъвестно”. В пропит със съчувствие към президентската фамилия коментар, в. “Льо Фигаро”, подчерта, че двамата съпрузи не е трябвало изобщо да обръщат внимание на подмятанията за обратния пол на Бриджит, появили се малко след избирането на Еманюел Макрон за президент през 2017 г.

Така, както били правили в миналото и при подобни ситуации други държавни глави на Франция, очерняни за какво ли не. Защото именно реакциите на двамата били довели до сегашната кампания срещу тях, озлобявайки клеветниците, които в търсене на макар и скандална популярност, били готови на всичко, за да се сдобият с нея.