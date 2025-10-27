Saab са готови да отворят завод за сглобяване на самолети Gripen в Украйна

Saab е готова да отвори завод за окончателно сглобяване на изтребители Gripen в Украйна. Това съобщи генералният директор на шведската отбранителна компания Майкъл Йохансон в коментар за Financial Times.

"По време на война това не е лесно, но би било чудесно да се създадат в Украйна мощности поне за окончателно сглобяване и изпитване, а може би и за частично производство“, заявява директорът на Saab.

Йохансон заявява, че споразумението с Украйна "приблизително ще удвои нуждите от производствени мощности“, въпреки че Saab в момента инвестира в увеличаване на производствените мощности в Бразилия, за да може да произвежда около 20-30 Gripen годишно. Той добавя също, че Saab ще се стреми да разшири капацитета си в Бразилия, а също и, вероятно, в Канада и други европейски страни.

Йохансон отбелязва също, че една от възможностите за финансиране на производството е използването на част от замразените активи на Русия.

"Необходимо да се разработи решение за финансиране, което в момента се обсъжда на политическо ниво: коя част от финансирането и рисковете ще поеме Швеция, коя част може да се раздели без участието на други страни и коя част може да се използва в рамките на конфискуваните от Русия активи. Това все още не е напълно ясно“, отбелязва той.

Саш Туса, анализатор от аерокосмическата и отбранителната промишленост от Agency Partners, заяви, че Saab "има по-големи шансове да увеличи обемите си в сравнение с много други“. Той добавя, че пикът на производството на Gripen е бил около 18 самолета годишно, а в момента Saab произвежда "малко повече от половината от този брой“.

"Най-трудното е да се излезе извън рамките на историческия максимум на производството“, допълва той.