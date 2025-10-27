Доналд Туск: В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център

Полша планира да създаде Център за сателитни операции възможно най-скоро, съобщи премиерът Доналд Туск на пресконференция, предава полската новинарска агенция ПАП, цитирана от БТА.

Туск направи изявлението по време на събитие, организирано от „Гражданската коалиция“ – нова политическа партия, създадена чрез сливането на три партии от управляващата коалиция: „Гражданска платформа“, „Новочесна“ и „Инициатива полска“.

Решението за създаване на Центъра е взето след дискусии между политици и експерти относно полското присъствие в Космоса и свързаните с него възможности.

„Имаме брилянтни хора. Полша се превръща в регионален лидер. Разполагаме с ресурсите, за да създадем Център за сателитни операции, който да координира дейностите и да осигурява взаимодействие за всички, които знаят как да използват нашите сателитни възможности възможно най-скоро“, подчерта Туск.

Премиерът добави, че присъствието на министъра на финансите и икономиката Анджей Домански е ускорило вземането на решението, като не е изисквало много време за обсъждане.

„В Полша ще бъде създаден Сателитен оперативен център“, заключи Туск.