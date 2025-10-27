Зеленски: Със съюзниците ни подготвяме план за прекратяване на огъня до 10 дни

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев и западните му съюзници са се договорили в рамките на следващите десет дни да изготвят конкретен план за прекратяване на огъня с Русия. Новината идва след предложението на американския президент Доналд Тръмп за „замразяване на конфликта“ по съществуващите фронтови линии — идея, която предизвика както надежди, така и скептицизъм сред наблюдателите.

„Решихме, че ще работим по план за прекратяване на огъня през следващата седмица или десет дни“, заяви Зеленски пред американски журналисти.

Украинският лидер подчерта, че Киев търси не просто мирен процес, а „справедливо и устойчиво прекратяване на огъня“, което да гарантира сигурността на страната. За да засили натиска върху Москва и да укрепи отбранителните си позиции, Зеленски е поискал от Съединените щати допълнителна военна помощ — включително крилати ракети с голям обсег „Томахоук“ и други системи, които не изискват дълго обучение на украинските войски.

Според източници на Reuters, преговорите се водят интензивно и ще включват представители на НАТО и Европейския съюз.