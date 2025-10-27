САЩ засилват натиска върху Унгария да се откаже от руския петрол

Висш американски дипломат отхвърли аргументите на Унгария, че статутът на страната без излаз на море не ѝ оставя друг избор, освен да разчита на руски петрол, докато Вашингтон засилва натиска върху Будапеща да намери алтернативни доставчици.

„Има много планиране, което нашите приятели в Унгария трябва да направят и ние, очевидно, като добър съюзник, ще им помогнем да направят тези планове и да ги изпълнят, за да ги освободят от руския петрол и газ“, каза посланикът на САЩ в НАТО Матю Уитакър в интервю за Fox News в неделя, пише Bloomberg.

За разлика от много от държавите в Европейския съюз, които работиха за намаляване на зависимостта от руската енергия след пълномащабното нахлуване на Москва в Украйна през 2022 г., Унгария оттогава направи обратното. Будапеща сега зависи почти изцяло от Москва за своя петрол и по-голямата част от вноса си на газ.

Тази зависимост може би сега е риск за енергийната сигурност, след като САЩ миналата седмица санкционираха най-големите производители на петрол в Русия в опит да привлекат президента Владимир Путин на масата за преговори за Украйна. Миналата седмица ЕС реши да наложи пълна забрана за транзакции на две големи руски петролни компании, „Роснефт“ и „Газпром нефт“, в допълнение към забраната за внос на втечнен природен газ (LNG) от 2027 г.

Премиерът Виктор Орбан, който има топли връзки както с Путин, така и с президента на САЩ Доналд Тръмп, заяви пред държавното радио в петък, че администрацията му се стреми да „защити“ нацията от петролните санкции.

Премиерът също така заяви, че се консултира с ръководители на Mol Nyrt. - унгарската енергийна компания, която внася руски петрол, благодарение на временно освобождаване на ЕС от санкции в целия блок - как да се справи с последните ограничения.

Правителството му не е заявило какво влияние са оказали санкциите на САЩ и ЕС върху руските енергийни договори на Унгария.

Орбан постоянно омаловажава алтернативен петролопровод през Хърватия, позовавайки се на по-високи разходи и опасения за капацитета. Хърватия отхвърли тези опасения, заявявайки, че има достатъчен капацитет за снабдяване както на Унгария, така и на Словакия, където Mol също притежава рафинерия.

Mol и Janaf, хърватският оператор на петролопровод, в момента преговарят за договор за петрол.

„Унгария, за разлика от много от своите съседи, не е направила никакви планове или е предприела активни стъпки“, каза Уитакър пред Fox News. „Така че ще продължим да работим с тях и ще работим със съседите им като Хърватия и други страни, които могат да им помогнат да се откажат от зависимостта“, каза той.