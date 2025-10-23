Европа прие 19-ти пакет от санкции срещу Русия

Включва забрана за внос на втечнен природен газ

Страните от ЕС официално приеха 19-ия пакет от санкции срещу Русия за войната й срещу Украйна, който включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ, съобщава Reuters.

27-те държави членки вече одобриха пакета в сряда вечерта, след като Словакия оттегли блокирането си.

„Това е значителен пакет, който е насочен към основните източници на приходи на Русия чрез нови енергийни, финансови и търговски мерки“, заяви датското ротационно председателство на ЕС.

Забраната за втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните договори – от 1 януари 2027 г. Пълната забрана влиза в сила една година по-рано от пътната карта на Комисията за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Мерките в пакета включват и нов механизъм за ограничаване на движението на руски дипломати в рамките на ЕС, се посочва в изявлението.

„Той е насочен към руски банки, криптоборси, субекти в Индия и Китай, между другото“, заяви шефът на външната политика на ЕС Кая Калас в публикация в социалната мрежа X. „ЕС ограничава движението на руските дипломати, за да противодейства на опитите за дестабилизация. За Путин става все по-трудно да финансира тази война.“

Датският външен министър Ларс Локке Расмусен заяви, че забраната за внос на втечнен природен газ е важна стъпка към пълното премахване на руската енергия в ЕС.

