Европа прие 19-ти пакет от санкции срещу Русия

Още по темата: Тръмп обяви огромна нова серия от санкции срещу Русия 23.10.2025 08:50

Включва забрана за внос на втечнен природен газ

Страните от ЕС официално приеха 19-ия пакет от санкции срещу Русия за войната й срещу Украйна, който включва забрана на вноса на руски втечнен природен газ, съобщава Reuters.

27-те държави членки вече одобриха пакета в сряда вечерта, след като Словакия оттегли блокирането си.

„Това е значителен пакет, който е насочен към основните източници на приходи на Русия чрез нови енергийни, финансови и търговски мерки“, заяви датското ротационно председателство на ЕС.

Забраната за втечнен природен газ ще влезе в сила на два етапа: краткосрочните договори ще приключат след шест месеца, а дългосрочните договори – от 1 януари 2027 г. Пълната забрана влиза в сила една година по-рано от пътната карта на Комисията за прекратяване на зависимостта на блока от руските изкопаеми горива.

Мерките в пакета включват и нов механизъм за ограничаване на движението на руски дипломати в рамките на ЕС, се посочва в изявлението.

„Той е насочен към руски банки, криптоборси, субекти в Индия и Китай, между другото“, заяви шефът на външната политика на ЕС Кая Калас в публикация в социалната мрежа X. „ЕС ограничава движението на руските дипломати, за да противодейства на опитите за дестабилизация. За Путин става все по-трудно да финансира тази война.“

We just adopted our 19th sanctions package.



It targets Russian banks, crypto exchanges, entities in India and China, among others.



The EU is curbing Russian diplomats’ movements to counter the attempts of destabilisation.



It is increasingly harder for Putin to fund this war. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 23, 2025

Датският външен министър Ларс Локке Расмусен заяви, че забраната за внос на втечнен природен газ е важна стъпка към пълното премахване на руската енергия в ЕС.