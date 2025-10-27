Украинските войници бягат от фронта

Изтощението, корупцията и принудителната мобилизация тласкат украинската армия до предела й

Марта Хавришко, Berliner Zeitung

От началото на войната в Украйна са образувани приблизително 290 000 наказателни производства срещу военнослужещи, дезертирали от постовете си. Число, приблизително равно на целия състав на германския Бундесвер. Малцина обаче вярват, че тази цифра отразява пълния мащаб. Много командири очевидно избягват да докладват за дезертьори от страх, че всеки изчезнал войник може да се счита за личен провал на лидерството.

От известните случаи, почти 60 000 включват дезертьорство в тесен смисъл, докато останалите се класифицират като неразрешено отсъствие от поделението или накратко AWOL. Границата между двете категории е тънка и често зависи от намерението: Ако войник напусне поделението си без намерение да се върне, това се счита за дезертьорство; ако изчезне за няколко дни, за да види семейството си, и се върне, това е “само” AWOL.

В края на миналата година стана очевидно, че броят на неразрешените отсъствия нараства тревожно. В отговор правителството на Зеленски въведе опростена процедура за връщане, вид амнистия, за да насърчи войниците да се завърнат. Много от тези, които се възползваха от това предложение, бяха мъже, надяващи се да се прехвърлят в по-привлекателни части - такива, в които биха имали малък шанс да попаднат при нормални обстоятелства.

Но тази стратегия на “моркова” не оправда очакванията. Само 29 000 войници се завърнаха на служба. Поради това правителството прибягва до подхода на “тоягата” и работи върху по-строга система за наказания за случаи на самоволно дезертиране. Много командири обаче предупреждават, че само това няма да реши проблемите. Причините са по-дълбоки: изтощение, недостатъчно обучение, неясни графици за дежурства, разочарование, недостиг, ниско заплащане, корупция, слабо военно ръководство и сериозна загуба на доверие в началниците, чиито рискови заповеди често водят до големи загуби.

Принудителната мобилизация е и спасителен пояс за украинската армия. Месец след месец десетки хиляди мъже - много от тях неохотни, необучени и неподготвени за война - са принудени да носят униформи. Това, което някога е било призив за защита на отечеството, за мнозина се е превърнало в заповед, от която няма бягство.

Според военния омбудсман Олга Решетилова, много от новоназначените войници бягат веднага щом им се отдаде възможност. Те изчезват от тренировъчните лагери, укриват се по пътя към частите си или внезапно изчезват веднага щом научат, че са изпратени на фронта. Бягството на войниците е не само акт на страх, но и мълчалив протест срещу огромното им изтощение.

В същото време милиони мъже продължават да живеят нормалния си живот, избягвайки военна служба чрез широко разпространена система на корупция в процеса на мобилизация.

Мащабът на дезертьорство в украинската армия - в съчетание с масовото избягване на мобилизация - хвърля дълга сянка върху твърдението на президента Зеленски, че Украйна не се нуждае от войници на НАТО, а само от оръжия. Докато политическото ръководство не овладее военния натиск, дори най-големият арсенал от оръжия няма да промени нищо. Западът може да продължи да ги доставя - но скоро може да не остане никой, който да управлява оръжията.

*(Със съкращения)