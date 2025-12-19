Разбират ли политиците в каква ситуация се намират

Чудно ми е как елитът и властта не разбират, че рисковете са за тях

Преди известно време писах, че у нас общественият договор е на път да се скъса. Същото това нещо, което ни кара да спазваме някакви правила в държавата и да не се трепем по улиците. То е под постоянен натиск от абсурдните решения и отношението на политиците към народа.

Не е случайно, че Радостин Василев се хвали с боя. Нито, че хората общо взето се изкефиха. В това отношение Радостин направо си представлява избирателите.

Лично на мен ми е чудно как е възможно властта и елита това още да не го осъзнават. Че продължавайки по този начин вече рисковете са за тях, не за народа.

Няма да стане такова нещо за първи път. И в много държави в историята има момент, в който просто прелива чашата от нагли, арогантни, вредни действия на властта и гнева на народа ги помита. Той идва изневиделица и винаги точно елита си пати. Може би е време политиците да се замислят в каква ситуация се намират в момента и дали не вървим по същия път. Ако не са готови да се справят с това, може би пък не трябва въобще да пробват.

Не го казвам като някаква заплаха. А по-скоро като пожелание да се усетим как да избегнем една много страшна ситуация.