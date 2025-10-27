Ожесточени сражения в Покровск: Украйна изпраща подкрепление на фронта

Украинските сили бързат да укрепят позициите си в стратегическия град Покровск, след като малочислени руски групи успяха да проникнат в обсадения град, съобщиха днес украинските власти, цитирани от Ройтерс.

На фона на неуспешните опити на американския президент Доналд Тръмп да посредничи за прекратяване на огъня, руските войски подновиха усилията си да завладеят ключовия логистичен център.

Седми корпус на Десантно-щурмовите войски на Украйна обяви, че през последните дни е укрепил позициите си в Покровск, докато боевете в градски условия продължават. "Окупаторите, които влязоха в града, не се опитват да се укрепят, а искат да продължат напред на юг", посочват украинските военни. Те предупреждават, че Русия се опитва да разпръсне украинските сили и да блокира сухопътните логистични коридори.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски потвърди, че Русия е концентрирала основната си ударна сила срещу Покровск.

"В града и в подстъпите към него се водят ожесточени сражения… Логистиката е затруднена. Трябва обаче да продължим да унищожаваме окупаторите", заяви Зеленски.

От своя страна руското министерство на отбраната посочи, че проникналите в Покровск пехотни групи се опитват да стигнат до градската гара.

Покровск заема ключово място в украинските отбранителни линии и Русия смята, че завземането му е от решаващо значение за контрола над цялата Донецка област. По данни на украинското разузнаване, Владимир Путин е заявил в частен разговор, че целият регион Донбас трябва да бъде превзет до 15 октомври, но Ройтерс не може да потвърди тази информация от независим източник.

В момента Русия контролира около 75% от Донецка област, а под украински контрол остават близо 6600 кв. км.