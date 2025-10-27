Русия обвини Запада в опит за дестабилизация чрез икономически натиск

Русия е убедена, че санкциите, наложени от Запада, не представляват временни или ограничени мерки, а са част от дългосрочна стратегия за системен натиск върху Москва. Това заяви официалният представител на руското външно министерство Мария Захарова в интервю за агенция ТАСС по време на международния икономически форум „Произведено в Русия“.

Според Захарова срещу страната ѝ е разгърната агресивна кампания от страна на западните държави, техните политически и икономически съюзи. Тя подчерта, че целта на тази координирана политика е финансова и технологична изолация на Русия, подкопаване на нейните дългосрочни перспективи за развитие и нанасяне на максимални щети върху обикновените граждани.

„Целта е обявена открито — финансова и технологична изолация, подриване на перспективите за дългосрочно социално-икономическо развитие и нанасяне на максимален ущърб на гражданите, с прицел върху разклащане на вътрешнополитическата стабилност. Санкциите не са временни или точкови мерки, а механизъм за системен стратегически натиск върху нашата страна“, заяви Захарова.

Захарова обърна внимание и на т.нар. вторични санкции, които според нея Западът използва, за да наказва суверенни държави, поддържащи икономически или политически отношения с Москва.

„Колективният Запад се опитва да накаже държавите, които си позволяват да защитават собствените си национални интереси и продължават да работят с Русия“, отбеляза дипломатката.

Тя посочи, че такива действия са опит да се пренапише глобалната икономическа карта, като се създават нови блокове и зависимости, които подкопават принципите на свободната търговия.

По думите на Захарова, настоящият етап на световното развитие бележи края на ерата на безпрепятствената глобализация.

„Многобройните санкции, отказът от използване на ключови резервни валути, замразяването на суверенни активи, търговските войни и неоколониалните подходи към финансирането на развитието и спонсорирането на 'сателити' чрез международни институции вече дефакто отмениха глобализацията“, посочи тя.

Според нея световната икономика е станала фрагментирана, а онези, които до скоро са проповядвали отворени пазари и свободно движение на капитали, днес се връщат към блоковото мислене и политиката на противопоставяне.

Захарова подчерта, че отказът на западните страни да признаят, че техните икономически модели губят конкурентоспособност спрямо държавите от „глобалното мнозинство“, води до дестабилизация на цялата международна система.

„Нежеланието на Запада да приеме, че производствените и финансовите му модели отстъпват в конкуренцията на развиващите се икономики, води до хаос и разбалансиране на всички сфери на глобалната икономика“, добави тя.



