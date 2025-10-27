Владимир Путин подписа закон за социална защита на бойците от СВО

Президентът на Русия Владимир Путин подписа поправки в закона „За ветераните“, с които се определя статутът на ветерани на бойни действия за лицата, участвали в специалната военна операция (СВО), съобщават руски медии. Това се отнася за граждани, които в периода от 1 октомври 2022 г. до 1 септември 2023 г. са сключили договори с руското Министерство на отбраната и са изпълнявали задачи в състава на специални подразделения на военни части.

Съответният документ е публикуван на официалния сайт за правна информация на Руската федерация.

Какво предвиждат поправките:

- Законът гарантира на тези лица месечни парични плащания, които ще се изплащат автоматично от териториалните органи на Социалния фонд, считано от датата, на която лицата бъдат признати за ветерани на бойни действия.

- Освен това им се предоставят мерки за социална подкрепа, включително за тези, които са станали инвалиди вследствие на раняване, контузия, травма или заболяване, получени по време на изпълнение на задачи в рамките на операцията.

- Поправките обхващат и военнослужещите от спасителните формирования на Министерството на извънредните ситуации (МЧС), които от 24 февруари 2022 г. са участвали в разминиране и унищожаване на взривоопасни предмети на териториите на Украйна, ДНР и ЛНР, както и от 30 септември 2022 г. — в Запорожка и Херсонска области.

С документа се определя, че порядъкът за издаване на удостоверение за ветеран на бойни действия ще бъде регламентиран от правителството на Руската федерация.

Законът влиза в сила от датата на официалното му публикуване.