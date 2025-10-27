Подразделения на групировката войски "Восток“ за изминалото денонощно са поели контрол над три населени места: Егоровка в Днепропетровска област, а също и Новониколаевка и Приволное в Запорожска област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, предават руски медии.

Според данните на ведомството, населените места са били превзети от силите на групата войски "Восток". "Подразделенията са напреднали в дълбочина на отбраната на Въоръжените сили на Украйна.

Миналата седмица руското ведомство съобщи за напредък в Днепропетровска област на 24 октомври, когато руската армия е превзела населеното място Першотравневое. Два дни по-рано под контрола на руските въоръжени сили са преминали Ивановка в Днепропетровска област и Павловка в Запорожска област.