Официално: Путин спря утилизацията на оръжеен плутоний

Руският президент Владимир Путин подписа закон, с който официално прекратява споразумението със Съединените щати за управление и унищожаване на запаси от плутоний, използван за военни цели, съобщава Франспрес. Решението идва на фона на напрежение между Москва и Вашингтон и охлаждане на личните отношения между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Ходът идва дни след като Тръмп отмени планираната мирна среща с Путин, заявявайки, че разговорите биха били „прахосване на време“, тъй като руският лидер отказвал да приеме предложено мирно споразумение за Украйна. Американският президент допълни, че няма да бъде насрочена нова среща, освен ако Москва не покаже „ясни сигнали за готовност за сделка“.

Споразумението за управление на плутоний (Plutonium Management and Disposition Agreement) беше подписано през 2000 г. и допълнено през 2010 г. То задължаваше Русия и САЩ да намалят своите запаси от плутоний от епохата на Студената война с по 34 метрични тона и да го използват за производство на ядрена енергия.

Американски експерти изчисляват, че това количество е достатъчно за производството на приблизително 17 000 ядрени бойни глави.

Москва вече беше временно спряла участието си в споразумението през 2016 г., при управлението на президента Барак Обама, след влошаване на двустранните отношения.

Новият закон, подписан от Путин в понеделник и вече одобрен от руския парламент, представлява официално „денонсиране“ на договора.