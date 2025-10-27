Кремъл: „Буревестник“ не трябва да влияе на отношенията между Русия и САЩ

Изпитанията на крилатата ракета „Буревестник“ не трябва да се отразят на отношенията между Русия и САЩ, заяви прессекретарят на президента Дмитрий Песков.

„Няма нищо, което да може или трябва да напряга отношенията между Москва и Вашингтон“, каза той. Въпреки отвореността към диалог, Русия се ръководи от собствените си национални интереси, уточни Песков.

Според него страната последователно се занимава с осигуряване на своята сигурност, а разработката на нови въоръжения се извършва именно в тази насока.

В неделя Владимир Путин посети щаба на Обединената групировка войски и заяви, че изпитанията на крилатата ракета с неограничен обхват „Буревестник“ са приключили успешно.

Началникът на Генералния щаб на ВС на Русия Валерий Герасимов докладва на президента, че ракетата е изстреляна на 21 октомври и за 15 часа е преодоляла 14 хиляди километра. Путин отбеляза, че ключовите цели на изпитанията са постигнати, но предстои още работа, за да бъде ракетата поставена на бойно дежурство. Той добави, че крилатите ракети с ядрена енергийна установка представляват уникално въоръжение, което в света няма еквивалент.