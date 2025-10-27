Руските Въздушно-космически сили започнаха да използват нов тип далекобойни планиращи бомби при удари срещу украински цели – оръжия, които според експерти могат да се окажат решаващ фактор за провеждането на масирани, нискобюджетни атаки дълбоко зад фронтовата линия, пише Military Watch.

Заместник-ръководителят на Главното управление на разузнаването на Украйна Вадим Скибицки съобщи, че новият тип руска бомба демонстрира обсег от 193 километра, което по думите му може да промени съществено баланса на бойните действия. Досегашните планиращи бомби, използвани от 2023 г. насам, имаха далеч по-ограничен обсег – до около 80 километра.

Първите унифицирани модули за планиране и корекция позволиха на бомби, пускани от височина 10–12 хиляди метра, да изминават между 40 и 50 километра. С времето обсегът бе увеличен до около 80 километра. Новото оръжие, за което говори Скибицки, изглежда е снабдено с ракетен двигател – според руски източници то може да поразява цели на разстояние до 150 километра. Това дава възможност бомбите да се използват от тактическата авиация, без да се забавя производственият процес.

Макар да достигат далекобойността на много видове въздушно-изстрелвани ракети, тези бомби струват многократно по-малко. Руските държавни медии твърдят, че новото оръжие ще позволи както масирани „килимови“ бомбардировки, така и прецизни удари, премахвайки понятието за „безопасен тил“ за Украйна. Очаква се те да се превърнат в по-евтина и по-достъпна алтернатива на балистичните ракети и дроновете-камикадзе.

От началото на войната Русия непрекъснато въвежда нови модели високоточни планиращи боеприпаси, като например UMPB D-30SN, чийто доставки започнаха през август 2024 г. Наред с това, руската отбранителна индустрия значително увеличава производството както на тези бомби, така и на щурмовите самолети Су-34 – основните платформи за тяхното използване. Производството на Су-34 е повече от удвоено от началото на 2022 г., достигайки приблизително 30 самолета годишно. Машината се отличава с голям обсег и товароносимост, каквито няма нито един друг изтребител в света.

Украински фронтови военнослужещи, цитирани от западни медии, описват разрушителната сила на масираните руски атаки с планиращи бомби. Според тях оръжия с до 500 килограма експлозиви унищожават дори подземни укрития. Един войник сравнява ефекта им с „портите на ада“, споделяйки, че „руските самолети ги пускат по двойки, по осем на час... звучи като самолет, който пада право върху теб“.

Според анализатори увеличаването на обсега и интензивността на руските въздушни удари ще задълбочи и без това тежките загуби на украинската армия, които в някои случаи достигат 80–90 процента.

Изданието The Wall Street Journal съобщава, че Украйна все по-често прибягва до мобилизиране на бедни мъже от селските райони, които след едва двудневно обучение се изпращат на фронта. Високите нива на жертви пък са сред основните причини за растящия брой дезертьори, според публикации на Financial Times и други западни източници.

Още през април 2023 г. украинският посланик в Обединеното кралство Вадим Пристайко призна, че Киев умишлено не разкрива пълния брой на загиналите. „Политиката ни от самото начало е да не обсъждаме нашите загуби“, заяви той. „Но когато войната приключи, ще признаем истината. Мисля, че числото ще бъде ужасяващо.“