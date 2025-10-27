Денис Пушилин: По-голямата част от Красноармейск е под контрола на Русия

Руските въоръжени сили са завзели по-голямата част от град Красноармейск в Донецката област, съобщи ръководителят на т.нар на ДНР Денис Пушилин в интервю за руска медия.

„Боевете в района остават изключително ожесточени, но по-голямата част от града вече е под контрола на руските сили“, каза Пушилин.

По думите му руските войски продължават настъплението, като целта е пълното овладяване на стратегическия град, който е важен транспортен и логистичен център в Донецка област.

Украйна засега не е потвърдила информацията.