Близо 200 дрона прелетяха към Русия, 40 от тях достигнаха Москва

Министерството на отбраната на Русия твърди, че в нощта на понеделник, 27 октомври, противовъздушната отбрана на страната е унищожила 193 украински безпилотни летателни апарата, 40 от които – над Московска област, предават руски медии.

В доклада на кремълското ведомство се говори за "прехват“ на 34 дрона, които "летяли към Москва“.

Най-много дронове (47) руската противовъздушна отбрана е свалила над територията на Брянска област, 42 – над Калужска, 32 – над Тулска, 10 – над Курска. Освен това дронове са засечени още в осем области на РФ.

Руското министерство на отбраната традиционно не уточнява колко БпЛА са достигнали целите си.

От вечерта на 26 октомври Московска област е била атакувана от дронове, а в руската столица са се чули експлозии. Летищата Домодедово и Жуковски са преустановили работата си.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщи в социалните мрежи за "отблъскването на атаката“ на около 30 "свалени“ дрона.