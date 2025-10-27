Лавров: Срещата между Тръмп и Путин в Будапеща не е отменена, а отложена

Перспективите за провеждането на срещата на върха между Русия и Съединените щати в Будапеща зависи от САЩ. Това заяви руският външен министър Сергей Лавров в интервю за унгарския YouTube канал Ultrahang, като уточни, че инициативата за подобна среща е дошла от Съединените щати, предават руски агенции.

"Президентът на САЩ Доналд Тръмп предложи на президента на Русия Владимир Путин да се срещнат в Будапеща. Президентът Путин отговори: "Да, нека започнем подготвителната работа", разказва Лавров. "Така че инициативата беше налице, а ние сме учтиви хора. Когато ни поканят, казваме: "Да, нека се разберем кога и къде. След това поканата беше отменена, както каза президентът Тръмп вчера в Белия дом. По-късно уточниха, че не става дума за "отмяна", а за "отлагане". Всичко зависи от тези, които започнаха процеса", допълни руският външен министър.

По думите му той лично не е бил поканен, но е провел "добър разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио". "Разговорът между мен и Рубио беше добър и продуктивен. Толкова добър, че засега, според тях, няма нужда от допълнителни срещи", заяви той.

На 23-ти октомври президентът Владимир Путин заяви пред журналисти, че руско-американската среща на върха в Будапеща не е отменена, а само отложена. Той припомни, че инициативата за подобна среща е дошла от Съединените щати.