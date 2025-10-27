Украинска атака край Москва, затворени летища и експлозии (ВИДЕО)

Руската противовъздушна отбрана свали общо 30 дрона, летящи към Москва, съобщават световните агенции, като се позоват на кмета на града Сергей Собянин. На някои места падналите отломки наложиха намеса на службите за извънредни ситуации.

Две от четирите летища в района на столицата – Домодедово и Жуковски – временно бяха затворени. В социалните мрежи се появиха видеоклипове и снимки, показващи експлозии и стълбове дим в различни райони на Москва, включително Дубно, където се намира най-големият руски изследователски център по ядрена физика, Нова Москва и район „Комунарка“.

Украинският експерт Андрей Коваленко потвърди атаката, отбелязвайки: „Москва е атакувана от дронове“.

Междувременно дрон порази микробус в Брянска област, граничеща с Украйна, при което шофьорът загина, а двама пътници бяха ранени и откарани в болница, съобщи губернаторът Александър Богомаз.