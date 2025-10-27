Няма маршалски жезъл за войника Фон дер Лайен

Еврошефката подплаши големите столици с изцепката, че ще праща войски в Украйна

Оказала се притисната отвсякъде, комисията е трябвало да се откаже от опитите си да получи право да реквизира всички поръчки на оръжия и боеприпаси

Влиятелните столици на Стария континент нямат намерение да прехвърлят отговорността за отбраната на страните от Европейския съюз на Урсула фон дер Лайен, колкото и тя да е обсебена от подобно желание - до този извод стигнаха политическите наблюдатели в Берлин, Париж и Рим в анализите си на резултатите на състоялия се в края на миналата седмица в Брюксел Европейски съвет.

Просто защото лансираните от “европремиерката” напоследък идеи за укрепване на защитата на Европа са несъстоятелни. Като например тази за изграждането на Изток на обща “стена срещу дронове”, която според медиите се била пропукала, още преди да започне строителството є. Ами присмял є се бил Париж, тъй като напомняла за печално известната от Втората световна война неефикасна срещу Хитлерова Германия мощна френска “Линия Мажино”, Берлин я бил определил като “илюзорна постановка” за охраната на над 3000 км граници, а Рим настоял ако въобще се изгражда някаква “обща преграда”, тя да гледа преди всичко на Юг, срещу миграцията.

И тъй като отбраната не е от компетенциите на Общността, с тежненията си да командва Европейската комисия стъпва на минно поле - отбеляза завчера парижкият всекидневник “Льо Фигаро”. “Нейната председателка Урсула фон дер Лайен - подчерта вестникът - предизвика недоумение в някои столици, включително на нейната родина Берлин, когато заяви преди няколко седмици, че Европа е готова да изпрати войски в Украйна.” Тя провокирала и гнева на Европарламента в Страсбург, след като игнорирала становището му да бъдело отложено прилагането на измисления от нея “инструмент SAFE”, тоест на заем от 150 млрд. евро за държавите членки, за да се въоръжат до зъби в рамките на два месеца. Фон дер Лайен е била погледната също така с недобро око от държавите-членки, когато повдигнала идеята за “Европейски семестър за отбрана” - еквивалент на процедурите, прилагани към националните бюджети, за да се провери как страните харчат парите си за военни цели.

Оказала се притисната отвсякъде, според “Льо Фигаро”, комисията е трябвало да се откаже и от опитите си да получи право да реквизира всички поръчки на оръжия и боеприпаси в националните индустрии. А предлагайки гигантски проект като споменатата “стена” за елеминиране под нейно ръководство на пропуските в противовъздушната отбрана на страните от ЕС, Фон дер Лайен е била обвинена от големите държави в ЕС, че е излязла извън рамките на нейните правомощия.

“Отбраната е в основата на националния суверенитет и държавите-членки искат Комисията да играе важна роля в укрепването є, но за тях да остане водещата роля” - постанови Европейският съвет завчера. За висшия политически ръководен орган на ЕС нежеланието да се предоставят повече правомощия в отбраната на ЕК е присъщо на големите страни, които имат много силна отбранителна промишленост. Докато по-малките и тези, граничещи с Русия, настояват малко или много точно за обратното - да се даде повече власт на ръководената от Фон дер Лайен институция, за да действа тя възможно по-бързо и без да ги изключва. За да се преодолее това противоречие, според решението на Съвета основният принцип в бъдещата съвместна работа по “темата отбрана” ще бъде създаването на “коалиции” от няколко държави-членки, водени от една от тях, с цел да обединят сили около някакво съвместно производство, за да се избегнат дублиране и разхищения.

Докато Европейската изпълнителна власт с нейната Дирекция “Отбранителна промишленост и космос” би трябвало да се съсредоточи изключително върху инициирането на паневропейски проекти и до организирането на индустриалните и финансови условия за тяхната реализация. Както и досега, ЕК би трябвало да продължи да определя приоритетните области за инвестиции в отбраната - противовъздушна отбрана, дронове и “противодронове”, ракети с голям обсег, сателити, съоръжения за електронна война и т. н., но без да ръководи конкретните процеси на тяхното развитие. Иначе казано, Фон дер Лайн няма да се сдобие с изглежда мечтания от нея маршалски командирски жезъл - онзи, който всеки войник носи в раницата си. Но все пак“европремиерката” ще остане важен началник поне в тила на общоевропейската отбрана.