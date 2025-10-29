Гуидо Крозето: Украйна няма да си върне никога изгубените територии

За министъра на отбраната на Италия Киев трябва да отстъпи пред Москва

Очакват сделка Зеленски-Путин с цената на отстъпки

“Възвръщането на загубените през 2014 г. и след февруари 2022 г. територии сега се смята за невъзможно от всички - Русия никога няма да ги отстъпи, а Украйна няма да има силата да си ги върне сама, дори с нашата помощ.” Това твърди министърът на отбраната на Италия Гуидо Крозето в интервю за популярния журналист от държавната телевизия РАИ - Бруно Веспа. “Путин не може да се върне назад, - обяснява верният съратник на премиерката Джорджа Мелони, - също и защото той промени конституцията на Русия, като направи окупираните територии на практика “руски” и по този начин се постави в позиция, в която не може да преговаря.”

Когато Веспа го пита пък дали президентът на САЩ Доналд Тръмп е готов да се подпише под прехвърлянето на Русия на завладените територии, министърът отговаря: “Първата идея, предложена от президента на Съединените щати, бе да се говори за отстъпки...” А ще се съгласи ли някога Украйна с прехвърлянето на четирите окупирани области на Русия? “Не знам - отговаря Крозето - “От тях зависи да решат дали по-голямата жертва е предаването на територии или продължаването на кървава война, която става все по-ожесточена.”

Почти едновременно с публикуваните извадки от интервюто на Веспа с Крозето медиите в Италия разпространиха резултатите от национална социологическа анкета и заключиха на тяхна основа, че жителите на страната “изглеждат все по-уморени от войната в Украйна”. Според допитването на мощния инситут “Only Numbers” италианците обаче са уверени, че Володемир Зеленски “ще сключи сделка” с Владимир Путин, дори с цената на отстъпки на Русия на окупирани територии.

Влиятелният всекидневник “Стампа” припомни в тази връзка отправените миналата седмица от американския президент Доналд Тръмп в мрежата “Truth Social” критични бележки към Володемир Зеленски, с които го е обвинил завоалирано в инат и го е призовавал да приеме “прехвърлянето на Донбас на Русия, за да избегне по-нататъшни кръвопролития”. “Това предложение, лишено от институционална формалност, предизвика широк дебат в Италия - пише “Стампа” и добавя: - Запитани за възможното бъдещо развитие на ситуацията 41,9% от италианците смятат, че Зеленски е трябвало да приеме споразумението, предложено от Тръмп.” И 91,8% от тях оправдават избора като необходима жертва, за да се спре война, която изглежда все по-безнадеждна за Украйна.

От друга страна обаче 36,2% от анкетираните застъпват противоположното мнение и смятат за неприемлива сделка, която би включвала прехвърлянето на територии, завладени със сила. Те подозират също така пряко споразумение между Тръмп и Путин, което би изключило от евентуалното споразумение за мир Украйна - пострадалата страна в конфликта. Освен това 59,9% от противниците на отстъпката на украинска земя се опасяват, че подобна договорка може да бъде част от дългосрочната стратегия на Москва за възстановяване на територии от бившия Съветски съюз.

А най-тиражираният италиански всекидневник “Кориере дела сера” публикува задълбочен коментар на положението в Киев, като след анализ на последните информации от украинската столица обобщи, че президентът Зеленски ставал все по-непопулярен и поради тази причина според сънародниците му била назряла нуждата от произвеждането на спешни избори за нов държавен глава.