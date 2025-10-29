Гордана Силяновска в Париж: Евроинтеграцията е диалог, а не диктат

Европейската интеграция е диалог, а не диктат. Това е заявила президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска в изказването си на осмия Парижки форум за мир, обръщайки се към сесията, посветена на младежта и европейската перспектива на Балканите, съобщават от президентството в Скопие.

„Регионалното сътрудничество е изключително важно за мен. Не можем да избягаме от региона, това е нашата съдба, това се отнася не само за нас (...), но и за онези, които вече са в ЕС и принадлежат към нашия регион“, е заявила Силяновска.

В обръщението си към сесията на тема „Значението на регионалното сътрудничество на Балканите за бъдещите поколения“, Силяновска се е спряла и на ситуацията със сигурността в Европа, като по думите й разширяването на ЕС е и въпрос на сигурност. Според президентката на Северна Македония в интерес на регионалната стабилност, регионалната демокрация, но и на ЕС, е регионът на Западните Балкани да се разглежда като система от скачени съдове и "да се предприеме смела стъпка", да се покаже новаторство във взимането на окончателни решения за Западните Балкани като неразделна част от Европа.

По-рано днес, при откриването на Парижкия форум за мир, Силяновска е изразила очакването си, че в него ще се развият дискусии, които ще допринесат за решаването на най-належащите глобални предизвикателства - мир и сигурност, промени в климата, дигитална трансформация и социално сближаване.