Украйна е заплашена от катастрофална зима

Украйна може да се изправи пред катастрофална зима. 55-60% от газовата инфраструктура на страната е повредена, пише Bild.

"Руските военни правят всичко възможно, за да замразят Украйна тази зима: систематично бомбардират въглищни електроцентрали, газохранилища и подстанции. От началото на войната само съоръженията на ДТЕК са били ударени от 210 ракетни и дронови удара, 54 от които са поразили една-единствена електроцентрала. Едно съоръжение на "Нафтогаз" е ударено от шест ракети", се посочва в публикацията.

Главният изпълнителен директор на компанията Сергий Корецкий призовава всички абонати да „пестят газ“: „Ясно е, че руските терористи няма да спрат. Това се отразява на собственото ни производство на газ, което трябва да покриваме с внос.“

55-60% от газовата инфраструктура на Украйна вече е сериозно повредена. Ако енергийната система на Украйна се срине, страната е изправена пред катастрофа. „Предстоящата зима ще бъде най-тежката досега“, казват представители на Киев.

Германският външен министър Йохан Вадефул призова западните съюзници да подкрепят страната. Министърът на икономиката Райхе ще продължи да финансира Фонда за енергийна подкрепа на Украйна. Делът на Германия е 390 милиона евро. Германските енергийни компании ще доставят мобилни отоплителни системи, трансформатори и кабели за възстановяване на мрежата, както и компресори за повредени съоръжения за производство на газ.