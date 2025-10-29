Ротацията засяга Източния фланг на НАТО

Пентагона концентрира ресурси в Западното полукълбо и Тихия океан

Вашингтон предупреди Букурещ и други съюзници от НАТО за намаляване на броя на американските войски в Европа, съобщи в сайта си румънското Министерство на отбраната.

“Министерството на националната отбрана е информирано за намаляването на броя на американските сили, разположени на Източния фланг на НАТО, като част от преглед на глобалната позиция на американските военни”, се казва в изявлението.

Сред подразделенията, чиято ротация в Европа ще бъде прекратена, са тези, предназначени за Румъния и разположени във военновъздушната база “Михаил Когълничану”.

Американските войски използват този военен обект от 1999 г. В момента в него се помещават части от 101-ва въздушно-десантна дивизия на САЩ, както и изтребители на съюзниците на НАТО. Военновъздушната база “Михаил Когълничану” е един от най-скъпите проекти на румънската армия. Очаква се до 2040 г. тя да стане най-голямата в Европа.

“Това решение беше очаквано, тъй като Румъния поддържа постоянен контакт със своя стратегически партньор, Съединените щати”, отбеляза министерството.

Според украинското издание Kyiv Post, позовавайки се на неназовани американски и европейски служители, бъдещото съкращение на числеността на войските няма да надвишава батальонни подразделения. Самата инициатива е свързана с желанието на Пентагона да концентрира ресурси в Западното полукълбо и Тихия океан.

През юли Politico съобщи за плановете на САЩ да изтеглят до една трета от военния си персонал от Европа. Общият брой на войските там е приблизително 80 000, като най-големият брой - приблизително 35 000 - е разположен в Германия.

Същевременно, още в началото на октомври, президентът на Белия дом Доналд Тръмп заяви, че не планира да намалява присъствието на американски войски, но може да премести някои части в рамките на европейските страни.