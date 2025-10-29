СБУ задържа чуждестранен военен инструктор, шпионирал за Русия

Службата за сигурност на Украйна (СБУ) задържа бивш военен инструктор от неуточнена европейска държава по обвинение в шпионаж на украинската армия в полза на руската контраразузнавателна служба ФСБ.

"Според материалите по случая този чужденец е осигурявал на врага официална информация за украинските сили за отбрана и се е подготвял да извърши терористични актове", съобщи СБУ.

Според разследването, мъжът е пристигнал в Украйна в началото на 2024 г., за да работи като инструктор, обучаващ мобилизирани бойци. По-късно обаче е прекратил тази дейност и е започнал да търси „лесни пари“, предлагайки услугите си в прокремълски интернет групи.

С него се свързал представител на ФСБ, който, след като го вербувал, започнал да му дава шпионски задачи.

По-специално, агентът е предоставил на врага информация за украински учебни центрове и чуждестранни инструктори, както и е получил инструкции как да създаде импровизирано взривно устройство. Освен това му са били дадени координатите на скривалище, където е бил съхраняван пистолет с два заредени пълнителя.

Чужденецът е в ареста с обвинение за неразрешено разпространяване на информация за разполагането на украински военни формирования във военно време. Заплашва го присъда до 12 години затвор с конфискация на имущество.