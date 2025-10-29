Франция постави на въоръжение новата ядрена ракета M51.3 – важна стъпка за модернизация на стратегическата отбрана

Франция постави на въоръжение новата ядрена ракета M51.3, която ще укрепи стратегическата ядрена мощ на страната и ще има сериозно влияние върху европейската система за възпиране, пише Newsweek.

След две години тестове, ядрена балистична ракета M51.3, с голям обсег и способна да носи ядрени бойни глави, е готова да бъде разположена на френските ядрени подводници клас „Le Triomphant“. Ракетата беше успешно тествана през ноември 2023 г. от платформата за изстрелване в Бискарос, югозападна Франция. Тестовете и разработката на ракетата бяха наблюдавани от Генералната дирекция за въоръжения на Франция, а новата ядрена бойна глава TNO-2 беше създадена от Комисариата за атомна енергия на Франция.

Министърът на въоръжените сили, Катрин Вотрен, обяви въвеждането на M51.3 в оперативна употреба, наричайки го важна част от амбициозния план за ускорена модернизация на френските военни способности в рамките на програмата за военните разходи 2024-2030. Тя подчерта, че това е основен елемент за укрепване на стратегическото възпиране на Франция и запазване на нейната суверенна сигурност.

Rакетата M51.3, с обсег над 9 500 километра, е значително по-усъвършенствана от предишната версия, която имаше обсег от 9 000 километра. Тя може да носи между 4 и 6 независими ядрени бойни глави (MIRV), като всяка от тях има експлозивна мощност от около 100 килотона – повече от шест пъти мощността на атомната бомба, хвърлена над Хирошима през 1945 година.

Нови технологии и подготовка за бъдещето

M51.3 разполага с новата ядрена бойна глава TNO-2, която беше разработена от 2013 г. и се отличава с напреднала технология за заобикаляне на съвременните системи за противоракетна отбрана. Програмата за разработка на M51.3 е насочена към това ракетата да може да устои на бъдещи еволюции в противоракетната отбрана и да бъде в експлоатация през следващите 20-30 години.

Подготвя се и нова хиперзвукова ракета, ASN4G, която ще бъде интегрирана в бъдещия стандарт на бойния самолет „Рафал“ и ще замени ядрената ракета за кръстосване ASMPA. Въпреки че тези нови технологии са важни за бъдещето, те също така отразяват нарастващите заплахи, които съвременните геополитически условия поставят пред Франция и Европа.

Важност за европейската сигурност

„С разгръщането на новата M51.3, Франция гарантира продължаването на своето стратегическо възпиране за идните десетилетия. В контекста на бързо променящия се геополитически климат, тази ракета укрепва европейската сигурност и надеждността на френските ядрени сили", заяви Винсент Пери, директор на програмите за отбрана в ArianeGroup.

С новите технологии и модернизация на ядрената арсенала, Франция запазва водеща роля в осигуряването на ядрено възпиране не само в собствената си територия, но и в контекста на европейската сигурност.