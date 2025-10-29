"Смърт поради служебна небрежност": Подробности по делото на бившия кмет на Одеса Генадий Труханов

Поради смъртта на хора в резултат на природно бедствие в Одеса, което се случи на 30 септември, правоохранителните органи са връчили заповед за повдигане на обвинение на няколко длъжностни лица от общинския съвет. Сред тях е и името на бившия кмет Генадий Труханов.

Общо 9 души са допуснали служебна небрежност, която е струвала живота на жители на Одеса. За това пише 24 Канал, като се позовават на информация на Националната полиция на Украйна.

Полицията е връчила заповед за повдигане на обвинение на служители на Общинския съвет на Одеса и на комунално предприятие. Счита се, че Генадий Труханов, двама от неговите заместници, длъжностни лица от департаментите на Одеския градски съвет, както и директорът, началникът и главните инженери на структурното подразделение на комуналното предприятие могат да бъдат замесени в дело за небрежност, поради която канализационната система на Одеса не е била подготвена за стихията, обвинените ги грози до 8 години лишаване от свобода.

В резултат на обилните дъждове, които заляха града на 30 септември, загинаха 9 души, сред които семейство с дете, които са живеели на сутерена на сграда, където за броени минути водата достигна критично ниво.