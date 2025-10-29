Силно земетресение разлюля Гърция

Земетресението е станало на 105 км югозападно от Айдън

Земетресение с магнитуд 3,6 по скалата на Рихтер е регистрирано в Гърция. Това показва на сайта на Европейския средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Епицентърът на земетресението е бил в района на Додеканезките острови, на дълбочина от 11 км.

Земетресението е станало на 105 км югозападно от Айдън, Турция, и на 11 км североизточно от Агия Марина, Гърция. Трусът е станал към 8:38 часа местно време (съвпада с българското), като няма данни за пострадали или материални щети.