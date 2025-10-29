Турция получи първите си основни бойни танкове, произведени в страната

Още по темата: Ердоган: Преговорите с Катар и Оман за доставка на изтребители Eurofighter вървят добре 24.10.2025 16:01

Ще се произвеждат осем танка „Алтай“ на месец

Президентът Реджеп Тайип Ердоган наблюдаваше във вторник доставката на първите основни бойни танкове Altay, разработени в страната, на въоръжените сили, като повтори целта на Турция да постигне пълна самодостатъчност в отбранителната промишленост, пише Daily Sabah.

„С „Алтай“ ние отбелязахме началото на нова ера в танковата технология“, заяви Ердоган по време на церемонията в Анкара. „Ние предприемаме решителни стъпки към целта за напълно независима Турция в отбранителната промишленост.“

Ердоган също така официално откри високотехнологичния завод, където ще се произвеждат танкът и неговият местен двигател „Бату“.

Ще се произвеждат осем танка „Алтай“ на месец, заяви Ердоган. Заводът на BMC ще произвежда 96 платформи годишно, заяви председателят на Президентството на отбранителната промишленост (SSB) Халук Гьоргюн.

Очакваше се три танка да влязат в инвентара на турската армия във вторник. В рамките на проекта общо 250 единици – 85 в конфигурация T1 и 165 в конфигурация T2 – ще бъдат доставени на въоръжените сили.

Фабриката ще произвежда и 10 бронирани бойни машини от ново поколение Altuğ 8x8 на месец, според Ердоган.

Проектът „Алтай” се сблъска с препятствия и забавяния от самото си начало, главно поради ограниченията на износните лицензии, но Ердоган го прокара. Два прототипа бяха доставени за тестове на турските въоръжени сили (TSK) през 2023 г.

Въпреки че се гордее с втората по големина армия в НАТО, Турция често е била обект на оръжейни ембарго от страна на своите съюзници в миналото. Това я подтикна да увеличи значително вътрешните си възможности и да ограничи зависимостта си от чужбина през последните две десетилетия.

Днес страната произвежда широка гама от превозни средства и оръжия, включително свои собствени дронове, ракети и военни кораби. Тя разработва и свой собствен изтребител от пето поколение.

„Чрез мерките, които предприехме през последните 23 години, особено в областта на отбранителната промишленост, дипломацията и сигурността, превърнахме Турция в страна, която не може да бъде пренебрегната“, заяви Ердоган. „С нашите най-модерни въздушни, сухопътни и морски превозни средства продължаваме да пишем нова страница в историята."

Външната зависимост в отбранителната промишленост е спаднала под 20%, в сравнение с над 80% преди повече от две десетилетия, заяви Ердоган.

„Сега сме в състояние да задоволим почти всички нужди на нашите сили за сигурност с разработени в страната отбранителни превозни средства и оборудване“, добави той.

Ердоган заяви, че Турция сега е 11-тият по големина износител на отбранителна продукция в света.

Проектът „Алтай“ се контролира от Президентството на отбранителната промишленост (SSB) и се управлява от BMC, един от най-големите производители на търговски и военни превозни средства в Турция, като главен изпълнител. Казва се, че над 600 компании работят по платформата.