Ердоган: Преговорите с Катар и Оман за доставка на изтребители Eurofighter вървят добре

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви текущите преговори с Катар и Оман за доставката на самолети Eurofighter, след като завърши обиколката на трите страни от Персийския залив вчера, пише Turkey Today.

"Във външната ни политика отдаваме голямо значение на отношенията си със страните от Персийския залив. Укрепваме отношенията си с тези страни чрез механизмите на високо ниво, които сме създали, и със споразуменията, които сме подписали“, каза Ердоган пред журналисти.

Турският президент обяви, че води преговори за самолетите Eurofighter с две държави.

"В момента водим преговори с две държави. Едната е Катар, другата е Оман. Аз лично проведох тези дискусии", каза той, допълвайки, че придобиването на самолетите би укрепило доста турските военновъздушни сили.