Пратеникът на Владимир Путин пристигна в САЩ за среща със Стив Уиткоф

Москва иска възобновяване на подготовката за втора среща между Тръмп и Путин

Специалният пратеник на руския президент Владимир Путин, Кирил Дмитриев, пристигна в Съединените щати за разговори с представители на администрацията на Доналд Тръмп, само дни след като президентът на САЩ наложи санкции на "Лукойл" и "Роснефт", съобщават медиите в САЩ.

Очаква се Дмитриев да се срещне с представители на Белия дом, „за да продължат дискусиите относно отношенията между САЩ и Русия“, съобщи CNN, позовавайки се на източници, запознати с посещението.

Axios, позовавайки се на два източника, информира, че пратеникът на руския лидер ще се срещне със Стив Уиткоф в Маями в събота. Последната среща между двамата беше през април.

"Руснаците искат да се възобнови подготовката за втора среща на върха между САЩ и Русия, след като Тръмп отмени плановете за среща в Унгария", отбелязва изданието.

Визитата идва на фона на нарастващото разочарование на САЩ от отказа на Кремъл да прекрати войната си в Украйна и след като Тръмп съобщи, че е „отменил“ планираната среща на върха в Будапеща със своя руски колега. Белият наложи в сряда санкции на двете най-големи руски петролни компании, като призова Москва да се съгласи на незабавно прекратяване на огъня във войната с Украйна, коментира CNN.

Кремъл отхвърли санкциите като политически натиск.

В петък следобед Дмитриев сподели изображение на карта, показваща вероятно неговия самолет, летящ над американския щат Масачузетс, в посока Ню Йорк.