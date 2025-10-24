Най-големият европейски производител на автомобили рискува да спре работа - свършват чиповете от Китай

Германската група Volkswagen предупреди в сряда, че е изправена пред риск от временно спиране на производството, след ограниченията, наложени от Китай върху износа на полупроводници, произведени от китайската компания Nexperia, базирана в Холандия, съобщава Newsweek, позовавайки се на CNBC.

Говорител на автомобилния производител заяви пред CNBC, че Nexperia не е директен доставчик на Volkswagen, но някои компоненти, които произвежда, се използват от доставчиците на компанията в сглобяването на превозни средства.

„В тесен контакт сме с всички участващи страни, за да идентифицираме евентуалните рискове на ранен етап и да вземем необходимите решения“, каза представителят на Volkswagen, добавяйки, че производството в момента не е засегнато. Въпреки това „краткосрочните ефекти не могат да бъдат изключени“.

Предупреждението идва, след като Асоциацията на германската автомобилна индустрия (VDA) предупреди, че търговският спор между Китай и Холандия относно Nexperia може да причини „значителни ограничения в производството“, ако веригата за доставки на чипове не бъде възстановена бързо.

Миналия месец холандското правителство пое контрола над Nexperia, позовавайки се на съображения за национална сигурност и опасения, че технологията на компанията „може да стане недостъпна при извънредна ситуация“.

В отговор Китай блокира износа на готовите продукти на компанията, което предизвика сериозни опасения в европейската автомобилна индустрия.

Акциите на Volkswagen паднаха с 2,2% на фондовата борса на фона на нарастващото напрежение в световната верига за доставки на полупроводници.