Специалният пратеник на президента на САЩ Стив Уиткоф, който присъства на срещата между Доналд Тръмп и Владимир Зеленски на 17 октомври във Вашингтон, е убеждавал украинския лидер да се съгласи на териториални отстъпки в Донбас, твърди Bloomberg, позовавайки се на източници.

„По време на срещата Уиткоф отново е натискал Зеленски да приеме изискванията на президента на Русия Владимир Путин да отстъпи Донбас на Русия“, се посочва в публикацията.

Референдумите за присъединяването на Донецката и Луганската народни републики, както и на Херсонска и Запорожка области към Русия, се проведоха между 23 и 27 септември 2022 г. След обработката на всички бюлетини, за присъединяване към Русия са гласували 99,23% в ДНР, 98,42% в ЛНР, 87,05% в Херсонска област и 93,11% в Запорожка област.

На 30 септември 2022 г. президентът на Русия Владимир Путин направи изявление в Кремъл по резултатите от референдумите и подписа договори за присъединяването на новите региони към Русия.