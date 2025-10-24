Най-голямата индийска компания за петрол ще спазва санкциите срещу Русия

Индийската компания „Рилайънс индъстрис“, най-големият индийски купувач на руски петрол, ще спазва западните санкции срещу Москва, като същевременно ще запази отношенията си с настоящите доставчици, съобщи говорител на фирмата, цитирано от Ройтерс.

Контролираният от милиардера Мукеш Амбани конгломерат управлява най-голямата петролна рафинерия в света в Джамнагар, Гуджарат, и има дългосрочен договор за купуване на около 500 000 барела суров петрол на ден от „Роснефт“. Освен това рафинерията закупува руски петрол и чрез посредници.

Санкциите на САЩ са насочени към „Лукойл“ и „Роснефт“, двата най-големи руски производители на петрол.