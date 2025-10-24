Марк Рюте: Решението за „Томахок“ зависи от САЩ

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че е обсъдил с президента на САЩ Доналд Тръмп въпроса за потенциалното изпращане на ракети „Томахок“ за Украйна, като уточни, че решението все още е в процес на разглеждане.

„Президентът Тръмп продължава да обмисля въпроса, но крайното решение зависи от САЩ“, добави Рюте пред агенция Ройтерс.

Той посочи, че всяка съюзническа страна сама решава какви оръжия да предостави на Украйна и че САЩ вече са доставяли и ще продължат да доставят широка гама от въоръжение. Рюте пристигна в Лондон за среща с лидерите на „коалицията на желаещите“ – група страни, подкрепящи Киев.