Британското разузнаване: Северна Корея помага на Русия във войната срещу Украйна

Лондон смята, че Северна Корея използва войната като възможност да усъвършенства бойните способности на армията си

Севернокорейски войници са забелязани за първи път да участват активно в руските атаки срещу Украйна, съобщи Укринформ, позовавайки се на информация от британското Министерство на отбраната, базирана на разузнавателни данни.

Според Лондон, севернокорейски военни, разположени в руската Курска област, подпомагат координацията на разузнавателни операции преди удари по украински позиции и участват в самото нанасяне на атаки. Това е първият официално регистриран случай на директна помощ от севернокорейски сили за руските бойни действия на украинска територия.

Британското разузнаване посочва, че оператори на дронове от КНДР съдействат на руските войски при атаки с реактивни системи за залпов огън в Сумска област. По-рано ролята на севернокорейските войници се е изразявала основно в пехотни операции и настъпления в Курска област.

Лондон смята, че Северна Корея използва войната в Украйна като възможност да усъвършенства бойните способности на армията си. Според доклада, севернокорейските сили са понесли над 6000 жертви в Курска област – повече от половината от разположените там войници. Решението за разполагането на севернокорейски войници на украинска територия се взема съвместно от Владимир Путин и Ким Чен-ун.

По оценки на Националната разузнавателна служба на Южна Корея, загиналите севернокорейски войници, изпратени в Русия за участие във войната, са около 2000.