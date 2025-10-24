Напрежение: Япония вдигна изтребители заради Русия

Още по темата: Руски стратегически бомбардировачи прелетяха над Японско море 24.10.2025 15:18

Япония съобщи, че е изпратила свои изтребители, за да наблюдават руски военни самолети, включително стратегически бомбардировачи, способни да носят ядрено оръжие, които прелетяха по-рано днес близо до японското въздушно пространство, предаде Ройтерс.

Руският Министерство на отбраната потвърди, че бомбардировачите „Ту-95“ са извършвали рутинен патрулен полет над неутрални води и са били ескортирани от самолети на друга държава, съобщиха руски медии.

Инцидентът се случи часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да изнесе първата си реч пред парламента след идването си на власт. В нея тя обяви, че ще ускори укрепването на отбраната на страната, като посочи, че военните маневри на Русия, Китай и Северна Корея представляват „сериозно безпокойство“.

Японското Министерство на отбраната публикува карта с маршрута на руските самолети над Японско море. Според ведомството двата бомбардировача „Ту-95“ са летели заедно с два изтребителя „Су-35“ и първоначално са се насочили към японския остров Садо, след което продължили на север.

„Русия извършва всеки ден военни операции около страната ни, докато в същото време напада Украйна – това е реалността“, написа японският министър на отбраната Шинджиро Коидзуми в социалната мрежа „Екс“.

В същото време Такаичи подчерта „специалното глобално партньорство“ с Украйна и похвали президента Володимир Зеленски и украинския народ за куража им „да се изправят срещу агресията всеки ден“.

През последните седмици няколко европейски държави обвиниха Русия в многократни нарушения на тяхното въздушно пространство с дронове и изтребители. Последният такъв случай бе вчера, когато Литва съобщи за кратко навлизане на руски самолети в нейното въздушно пространство.