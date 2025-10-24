Путин заяви, че Русия никога няма да се преклони пред натиска от САЩ

Руският президент Владимир Путин остана непреклонен в четвъртък, след като американският президент Доналд Тръмп наложи санкции на двете най-големи руски петролни компании, за да окаже натиск върху лидера на Кремъл да прекрати войната в Украйна. Този ход повиши световните цени на петрола с 5% , пише Reuters.

Американските санкции накараха големите китайски държавни петролни компании да преустановят покупките на руски петрол в краткосрочен план, съобщиха търговски източници пред Ройтерс. Рафинериите в Индия, най-големият купувач на руски петрол, превозван по море, ще намалят рязко вноса си на суров петрол, според източници от индустрията.

Санкциите са насочени към петролните гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, които заедно осигуряват над 5% от световното производство на петрол, и отбелязват драматичен обрат от страна на Тръмп, който заяви само миналата седмица, че той и Путин скоро ще проведат среща на върха в Будапеща, за да се опитат да сложат край на войната в Украйна.

Въпреки че финансовото въздействие върху Русия може да е ограничено в краткосрочен план, този ход е силен сигнал за намерението на Тръмп да натисне руските финанси и да принуди Кремъл към мирно споразумение в рамките на 3 години и половина от пълномащабното си нахлуване в Украйна.

Путин осми санкциите като неприятелски акт, заявявайки, че те няма да повлияят съществено на руската икономика и подчерта значението на Русия за световния пазар. Той предупреди, че рязък спад в доставките ще повиши цените и ще бъде неудобен за страни като Съединените щати.

„Това, разбира се, е опит да се окаже натиск върху Русия“, каза Путин. „Но никоя уважаваща себе си държава и никой уважаващ себе си народ никога не решава нищо под натиск.“

На въпрос относно коментара на Путин, че новите санкции няма да имат значително въздействие, Тръмп каза пред репортери по-късно в четвъртък: „Радвам се, че той мисли така. Това е добре. Ще ви уведомя след шест месеца.“

След като Украйна поиска от САЩ и европейските съюзници ракети с голям обсег, за да помогне за обръщане на хода на войната, Путин също така предупреди, че отговорът на Москва на удари дълбоко в Русия ще бъде „много сериозен, ако не и съкрушителен“.

Последната промяна на Тръмп

В последната си промяна в отношението си към конфликта, Тръмп заяви в сряда, че планираната среща на върха с Путин е отложена, защото няма да постигне желания от него резултат и се оплака, че многобройните му „добри разговори“ с Путин „не са довели доникъде“.

„Отменихме срещата с президента Путин - просто не ми се стори правилно“, каза Тръмп пред репортери в Белия дом. „Нямах чувството, че ще стигнем до мястото, където трябва да стигнем. Затова я отмених, но ще го направим в бъдеще.“

Путин каза, че Тръмп най-вероятно е имал предвид отлагането на срещата на върха. Двамата лидери са се срещнали в Аляска през август.

Русия сигнализира, че условията ѝ за прекратяване на войната в Украйна - условия, които Киев и много европейски страни считат за равносилни на капитулация - остават непроменени.

Конфликтът продължи, докато лидерите на Европейския съюз и украинският президент Володимир Зеленски се срещнаха в Брюксел в четвъртък, за да обсъдят финансирането за Украйна.

Лидерите на ЕС се съгласиха да посрещнат неотложните финансови нужди на Украйна през следващите две години, но не одобриха изрично използването на замразени руски активи за отпускане на голям заем на Киев, след като Белгия изрази опасения.

Москва заяви, че ще предприеме „болезнен отговор“, ако активите бъдат конфискувани.

Зеленски призовава за по-голям натиск върху Москва

Украинският президент Зеленски приветства санкциите като „много важни“, но заяви, че ще е необходим по-голям натиск върху Москва, за да се съгласи на прекратяване на огъня.

След срещата на върха с Путин през август, Тръмп се отказа от искането си за незабавно прекратяване на огъня в Украйна и прие предпочитания от Москва вариант за директно преговори за всеобхватно мирно споразумение.

Но през последните дни той се върна към идеята за незабавно прекратяване на огъня, нещо, което Киев подкрепя, но от което Москва, чиито сили непрекъснато напредват на бойното поле, многократно е заявявала ясно, че няма интерес.

Русия заяви, че се противопоставя на прекратяването на огъня, защото смята, че това би било само временна пауза преди възобновяването на боевете, давайки на Украйна време и пространство да се превъоръжи в момент, когато Москва твърди, че има инициативата на бойното поле.

Отделно, членката на ЕС и НАТО Литва заяви в четвъртък, че два руски военни самолета са навлезли за кратко в нейното въздушно пространство , което предизвика официален протест и реакция от страна на силите на НАТО, докато Русия отрече инцидента.

ЕС се насочва към руския втечнен природен газ

В пореден опит да лиши Москва от приходи, Европейският съюз прие в четвъртък 19-ия си пакет от санкции срещу Русия, забранявайки вноса на руски втечнен природен газ и насочени към субекти, включително китайски рафинерии и централноазиатски банки.

ЕС намали зависимостта си от някога доминиращия доставчик Русия с приблизително 90% от 2022 г. насам, когато започна настоящият конфликт, но въпреки това внесе руска енергия на стойност над 11 милиарда евро през първите осем месеца на тази година. Втечненият природен газ (LNG) сега представлява най-големият внос на руска енергия в ЕС.

Приходите от руски петрол и газ, които в момента са с 21% по-ниски на годишна база, представляват около една четвърт от бюджета на страната и са най-важният източник на средства за войната на Москва в Украйна, която вече е в четвъртата си година.

Основният източник на приходи на Москва обаче идва от облагане с данъци върху производството, а не върху износа, което вероятно ще смекчи непосредственото въздействие на санкциите върху държавните финанси.