Папа Лъв Четиринадесети осъди лошото отношение към уязвимите мигранти

Папа Лъв Четиринадесети днес осъди лошото отношение към мигрантите, наричайки го „тежко престъпление“, и продължи да отправя призиви за прием на хора в нужда, предаде Ройтерс. Това се случва седмици след като той критикува антиимигрантската политика на американския президент Доналд Тръмп.

По време на среща във Ватикана с международни граждански организации, първият понтифик от САЩ не спомена конкретно Тръмп или САЩ, но подчерта, че правителствата имат „морално задължение да предоставят убежище“ на мигрантите.

„С малтретирането на уязвими мигранти ние не сме свидетели на легитимното упражняване на националния суверенитет, а на тежки престъпления, извършени или толерирани от държавата“, заяви Светият отец. „Все по-нехуманни мерки биват приемани – дори се прославят политически – които третират тези „нежелани“ хора като боклук, а не като човешки същества“, добави той.

Избран през май да наследи покойния папа Франциск, Лъв Четиринадесети засилва критиките към отношението на администрацията на Тръмп към мигрантите, което предизвиква остра реакция сред някои консервативни католици.

В първия си важен документ като понтифик, публикуван на 9 октомври, той призова световната общност да помогне на мигрантите, като цитира една от най-силните критики на папа Франциск към Тръмп. През септември папа Лъв Четиринадесети определи „нечовешкото“ отношение към мигрантите в САЩ като проблем и постави под въпрос дали политиката на администрацията е в съответствие с учението на Католическата църква за човешкия живот.