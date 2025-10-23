Вулканът Тафтан може да изригне отново за първи път от повече от 700 000 години

Огромният вулкан с височина 12 927 фута се извисява над група по-малки планини

Проучване показва, че вулкан, разположен близо до границата между Иран и Пакистан, може да е на път да изригне отново за първи път от повече от 700 000 години, съобщава The Independent.

Учените твърдят, че вулканът Тафтан, за който се смяташе, че е угаснал, показва признаци на активност след стотици хиляди години.

Ново проучване, публикувано в списанието „Geophysical Research Letters“, установи, че върхът на вулкана се е издигнал с 3,5 инча между юли 2023 г. и май 2024 г. и все още не е спаднал.

Изследователите казват, че това предполага, че под повърхността на вулкана се натрупва значително количество газово налягане. Облаците, които това създава, „ще трябва да се освободят по някакъв начин в бъдеще, било то бурно или по-тихо“, каза главният автор на проучването и вулканолог Пабло Гонзалес пред Live Science.

Гонзалес успокои, че няма риск от предстоящо изригване, но че вулканът трябва да продължи да се наблюдава отблизо.

„Това проучване не цели да предизвика паника сред хората. То е сигнал за тревога към властите в региона в Иран да отделят някои ресурси, за да разгледат този въпрос“, заяви той пред изданието.

Газови емисии са наблюдавани от местните жители още през 2023 г., а миризма е била усетена на разстояние до 30 мили от върха.

Огромният вулкан с височина 12 927 фута се извисява над група по-малки планини, образувани от арабската океанска кора. Това е най-големият вулкан в югоизточната част на Иран.

Поради отдалеченото местоположение на планината е трудно да се наблюдава и да се предоставят точни изображения, но докторантът Мохамадхосеин Мохамадния работи с Гонзалес, за да използва сателитни изображения, за да определи издигането на основата.

Причината за бързия растеж на вулкана вероятно е следствие от разлика в хидротермалната система под вулкана, което води до натрупване на газ или магмени промени под отвора, казват учените.

Изследователите непрекъснато наблюдават вулкана, а изследванията продължават в сътрудничество с други експерти.