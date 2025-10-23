След санкциите на Тръмп: Китай и Индия ограничават покупките на руски петрол

Санкциите на САЩ срещу „Роснефт“ и „Лукойл“ удрят петролните доставки към Азия

След като Съединените щати наложиха санкции на руските петролни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, държавните петролни компании на Китай са преустановили покупките на руски суров петрол по море. Това съобщават търговски източници, цитирани от „Ройтерс“.

Китайските национални компании "ПетроЧайна", "Синопек", CNOOC и "Женхуа ойл" ще се въздържат от нови сделки с руски петрол поне в краткосрочен план, поради опасения от вторични санкции. Макар Китай да внася около 1,4 милиона барела руски петрол дневно, значителна част от количествата се купуват от независими частни рафинерии, а не от държавните концерни.

Индия, най-големият купувач на руски морски петрол, също преразглежда вноса си. Частната компания "Рилайънс индъстрис" планира да намали или спре доставките от Москва, включително по дългосрочен договор с „Роснефт“. Държавните рафинерии "Индиън ойл корпорейшън", "Барат петролиъм" и "Хиндустан петролиъм" също преглеждат договорите си, за да се съобразят с американските ограничения.

Според анализатори, рязкото свиване на търсенето от Китай и Индия може да намали приходите на Русия от петролния износ и да доведе до повишаване на световните цени, докато големите вносители търсят алтернативни доставки.

Решението на Индия за ограничаване на покупките би могло да улесни търговско споразумение със САЩ, което да намали наказателните мита върху индийския износ.

След обявяването на санкциите цените на петрола се повишиха – фючърсите на сорта Брент нараснаха с над 5 процента, достигайки най-високите си нива от месеци. Рафинериите вече се насочват към доставки от Близкия изток и Бразилия, за да компенсират липсата на руски петрол.

Анализаторите предупреждават за краткосрочни колебания в глобалните доставки и повишен натиск върху цените, но напомнят, че предишни санкции срещу Русия рядко са водили до сериозни смущения в производството и износа на петрол.